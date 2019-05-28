В Одесский колонии начался бунт, который усмирили за 2 часа. Мы поговорили с одним из заключенных

Двадцать седьмого мая заключенный одесской Южной исправительной колонии №51 взбунтовались. Они подожгли матрасы и пожарный автомобиль, огонь перекинулся на территорию колонии, между заключенными и охранниками произошла потасовка. Таким образом осужденные протестовали против «ужасной еды» и вымогательства денег руководством колонии. Последней каплей, как они рассказывают, стало избиение шестерых заключенных спецназовцами. Омбудсмен Людмила Денисова говорит, что узники возмутились из-за того, что их вещи проверяли, а в Службе исполнения наказаний убеждают: осужденные взбунтовались во время этапирования шести из них. Бунт усмирили за несколько часов, впрочем все равно остался вопрос, что же произошло. TheБабель поговорил с заключенным колонии, правозащитником и собрал все версии событий.

В полдень 27 мая Одесское издание «Думская» написало, что в Южной исправительной колонии №51 начался бунт. Журналисты сообщили, что здание колонии горит, а с пенитенциарного заведения сбежали 15 человек, но позже Государственная служба наказаний опровергла эту информацию. Около часа дня в полиции Одесской области сообщили, что ситуация под их контролем, зачинщики беспорядков изолированы, а с заключенными ведут переговоры. В ходе столкновений четверо сотрудников колонии были ранены, им оказана медицинская помощь. По факту бунта открыли уголовное производство по статье №392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) УК.

Гиманов Александр / УНИАН

В половине второго омбудсмен Людмила Денисова написала, что пожар локализован, а осужденные разошлись в сектора. По ее словам, во время бунта заложниками заключенных стали трое медработников и трое охранников, но их уже освободили. Она также заявила, что правоохранители не подавляли бунт и никто существенно не пострадал.

Заключенные и правозащитники говорят, что в колонии ужасно кормят и бьют

Председатель правозащитной организации «Альянс украинского единства» Олег Цвилый рассказал theБабелю, что бунт назревал уже около недели. К нему стали обращаться родные осужденных с жалобами на условия содержания и питания. Они утверждали, что руководство колонии требует деньги за передачу строительных материалов, с помощью которых заключенные хотели сделать ремонт в бараках, и деньги за передачу продуктов. «На все, кроме «Мивины», в них запрет. Если хочешь нормальные продукты питания, надо платить. Такая ситуация вообще во всех колониях», — говорит Цвилый. Перед выходными осужденные прислали правозащитнику фотографии еды, которую им готовят, и рассказали, что до самой ночи ждали ужин, который так и не получили.

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Еда, которую дают осужденным в Южной исправительной колонии №51

О плохой еде как причине бунта theБабелю рассказал и заключенный Южной исправительной колонии №51 Дмитрий (он попросил не указывать его фамилию). По его словам, в последнее время осужденных начали кормить несъедобным: «Каша с тараканами. Салаты режут в большой ванной. Кастрюли, лук [хранят] на полу», — рассказал Дмитрий theБабелю. Пять дней назад ситуация стала «невыносимой», поэтому осужденные начали жаловаться руководству колонии: «Мы начали просить, чтобы они нормально кормили. А они говорят: “что есть, то и ешьте”».

Дмитрий утверждает, что многие из тех продуктов, которые передают родные, не пропускают. Заключенным тоже не нравятся условия бараков, в которых они живут. Руководство колонии не делает ремонт и не позволяет его сделать заключенным - замполит не пропускает строительные материалы, которые покупают сами осужденные. Вроде требует за это деньги.

«[Денег] просят по-разному. У кого какое количество. Или [говорят, если вы] взяли себе 10 мешков шпатлевки, нам тонну цемента купите и привезите, я скажу, куда, — утверждает Дмитрий, — Мужикам надоело, что мало того, что они здесь не могут нормально поесть, еще и посылки не пропускают».

Утром 27 мая руководство колонии пообещало прислушаться к жалобам осужденных и решить их, рассказывает Дмитрий. Но через некоторое время начальник колонии вызвал к себе «на разговор» шесть человек, которые больше всего возмущались условиями жизни в колонии. «Когда они подошли на вахту, там [ждал] спецназ и давай их бить. Мужики, которые проходили рядом, это увидели. Конечно, никто не будет стоять смотреть, как бьют своих. Все потянулись туда, начали кричать: “Что вы делаете?!”Они [правоохранители] начали стрелять холостыми, бросать камнями, хотели пожарной машиной зэков задавить. Мы остановили машину, сняли водителя, поставили машину у ворот и подожгли ее, чтобы спецназ не мог зайти» , — рассказывает о событиях сегодняшнего дня Дмитрий.

Он утверждает, что заложников заключенные не брали и из колонии никто не убегал. По его словам, сейчас ситуация стабилизировалась, заключенные разошлись по баракам и забаррикадировались, «чтобы их не били». Осужденных планируют пересчитать, чтобы удостовериться, что никто не сбежал. Шесть человек, которых ранее избили, по информации Дмитрия, вывезли из колонии.

Госслужащие обвиняют осужденных

В Службе исполнения наказаний утверждают, что бунт начался, когда сотрудники колонии пытались этапировать осужденных в другую тюрьму: «Осужденные напали и нанесли 7 сотрудникам учреждения телесные повреждения разной степени тяжести, подожгли пожарный автомобиль, дежурную часть и библиотеку учреждения». Информацию о ненадлежащих условиях в колонии там не комментировали. Омбудсмен Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, что по предварительной информации, осужденные взбунтовались «из-за обысков. О низком качестве еды и вымогательстве денег в своем посте она не упоминала. Пока неизвестно, будет ли Служба исполнения наказаний проводить проверку жалоб заключенных».

Гиманов Александр / УНИАН

Сергей Старенький, который возглавлял Государственную пенитенциарную службу Украины полгода (в 2014 году), написал, что в этой колонии всегда требовали деньги у заключенных. «В последнее время руководители цены начали поднимать. Острая стадия противостояния возникла пять дней назад, но еще не выходила из-под контроля. Где-то в четверг-пятницу администрация обратилась за помощью в Минюст, но ответ был “разбирайтесь там сами”. В колонию были приглашены авторитеты с воли, которых попросили переговорить с осужденными », — утверждает он. Бывшая омбудсмен Валерия Лутковская рассказала theБабелю, что проблемы, которые описали осужденные, были в колонии еще с 2012 года. «Там всегда были проблемы с медициной. Например, нет стоматолога — все, помощь никто не предоставляет, — говорит она. — Проблемы с питанием также были, так как администрация брала деньги за доставку [передачи от родных], поэтому в самой колонии пища была непригодной. Обо всем этом писались рекомендации в Минюст. На них никто не обращал внимания». По словам Лутковской, в последний раз мониторы были в колонии в конце 2018 года. Тогда они обратили внимание, что там очень развиты неформальные отношения между осужденными — когда одни считают себя главнее других, требуют деньги, еду, принуждают к различным действиям, в том числе и сексуального характера. «Это означает, что администрацию это не волновало. Потому что обычно такие вещи пресекают», — добавляет Лутковская.

Источник: thebabel.net

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