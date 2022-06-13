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В окупованому Херсоні керівник партії Шарія прийшов за російським паспортом

В окупованому Херсоні керівник партії Шарія прийшов за російським паспортом

Тимчасова окупація Херсона показала сутність деяких мешканців та політичних діячів цього міста. Серед тих хто перейшов на бік окупантів є Микола Кононенко, який очолював у місті осередок партії Шарія. У свій час він розповідав про якісь міфічні радикальні угрупування, які його начебто переслідували. Тепер він перейшов на бік окупантів та дякує росіянам за звільнення.

Микола Кононенко брав участь у пафосному шоу видачі російських паспортів в окупованому Херсоні явно пішов не за планом загарбників та колаборантів. На відео, яке зняв пропагандистський ресурс ТАСС де є лише 20 людей, які прийшли отримати паспорт окупантів, «засвітився» саме Кононенко.

Микола Кононенко чогось забув сказати, що він очолював партію Шарія на Херсонщині, а назвав себе «простим громадянином». Крим того він заявив, що «вони ніколи не мирилися з тим, що відбувається з боку українській влади, з боку українського режиму. Ми чекали звільнення».

За короткий проміжок часу, Микола Кононенко озвучив один з головних тезисів роспропаганди, про «очікування звільнення».

Источник: donpatriot.news

Новости портала «Весь Харьков»

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