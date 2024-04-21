Германия стала массово отклонять заявки россиян на убежище

Федеральное ведомство Германии по делам миграции и беженцев выдает убежище только 10% россиян, подавшим соответствующие прошения, пишет Deutsche Welle.

С начала войны в Украине 4431 россиян подали прошение о предоставлении убежища в Германии. На данный момент решение вынесено только в отношении половины просителей, большинство из которых, 1905, направили в страну, ответственную за предоставление убежища в их конкретных случаях. Речь идет о Дублинском регламенте, согласно которому убежище в ЕС предоставляет страна, выдавшая визу.

В Германии убежище предоставили 159 россиянам и отклонили 412 прошений. Доля одобрений устойчиво снижается: в 2022 году соотношение отрицательных решений к положительным составляло три к двум, а теперь — девять к одному.

По мнению правозащитника Руди Фридриха, с точки зрения германского миграционного ведомства и немецких судов у просящего убежище должна быть значительная вероятность преследования со стороны властей родной страны. Поэтому в убежище отказывают тем, кто аргументирует его необходимость мобилизацией или призывом в армию. «Что касается российских призывников, то очень часто предполагается, что такой вероятности не существует, даже если человек получил повестку в армию», — уточнил Фридрих.

По его словам, суды аргументируют свое решение тем, что в России 25 миллионов потенциальных призывников, а также тем, что новая волна мобилизации маловероятна. Член Бундестага от «Левой партии» Клара Бюнгер считает такую политику неверной.

«Я призываю федеральное правительство поручить ведомству проявить щедрость в предоставлении защиты российским отказникам от военной службы по соображениям совести, как было объявлено. Это послужит сильным сигналом в пользу мирной политики», — заявила она.

В первый год войны с Украиной Россия пережила две волны эмиграции: весной после начала вторжения и осенью после объявления мобилизации. По оценке проекта Re: Russia, с февраля 2022 года из России уехали более 820 тыс. человек, что сделало отъезд граждан самым массовым за 100 лет. Больше всего россиян приняли Казахстан и Сербия — примерно по 150 000. Около 100 000 уехали в Армению, не менее 90 000 — в Турцию, более 70 000 — в Израиль, почти 60 000 — в Евросоюз. Не менее 30 000 эмигрировали в США.

Джерело: nigroll.com

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