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В Саксонии и Польше задержана группа правых экстремистов

В Саксонии и Польше задержана группа правых экстремистов

Немецкие правоохранители арестовали в рамках масштабной кампании восемь членов правой экстремистской группировки по подозрению в подготовке террористических актов.

Как сообщила во вторник Федеральная прокуратура Германии, подозреваемые в терроризме были арестованы в Саксонии и соседней Польше.

В рамках кампании проводятся обыски в 20 квартирах и других объектах. Помимо ФРГ и Польши обыски проводятся в Австрии.

Следователи обвиняют арестованных лиц в принадлежности к "Саксонским сепаратистам" - экстремистской группировке, основанной не позднее ноября 2020 года.

"Эта военизированная группировка, состоящая из пятнадцати-двадцати человек, идеология которой характеризуется расистскими, антисемитскими и отчасти апокалиптическими идеями", - говорится в сообщении прокуратуры ФРГ.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/45093

Новости портала «Весь Харьков»

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