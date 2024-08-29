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ВАКС розпочав розгляд по суті у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду

ВАКС розпочав розгляд по суті у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду

28 серпня 2024 року у Вищому антикорупційному суді розпочався розгляд по суті у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

У судовому засідання прокурор оголосив обвинувальний акт, після чого сторони виступили зі вступними промовами.

Також суд розпочав дослідження матеріалів, наданих стороною обвинувачення.

Наступне засідання у справі призначено на 09.09.2024 на 10:00.

Деталі справи: https://cutt.ly/fw1AxJ0b

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2427

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