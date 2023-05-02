Взаємодіяв з окупаційною адміністрацією: прокуратура завершила розслідування щодо колаборанта

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 56-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні минулого року, коли м. Балаклія перебувало під окупацією російських військ, чоловік обійняв посаду «в. о. директора» українського хлібоприймального ТОВ. До початку російського вторгнення він обіймав посаду головного інженера на цьому підприємстві.

Так, щоденно «директор» проводив наради з працівниками підприємства та розподіляв роботу між співробітниками. Крім того, він брав участь у нарадах окупаційної адміністрації м. Балаклія, на яких отримував вказівки щодо подальшого провадження господарської діяльності підприємства.

Крім того, обвинувачений підписував договори, відповідно до яких приймав на зберігання українське зерно.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводив СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости