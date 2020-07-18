У Дніпрі СБУ затримала учасників організованого злочинного угруповання, яке займалося вимаганням і розбійними нападами

Служба безпеки України затримала у Дніпрі лідера та активних учасників організованого злочинного угруповання, яке тримало у страху підприємців і тероризувало мешканців декількох регіонів. Правоохоронці задокументували факти вимагання з громадян сотень тисяч американських доларів.

За попередніми даними слідства, фігуранти під штучними приводами систематично «вибивали» гроші з представників комерційних структур, у тому числі малого бізнесу. У разі несплати «данини» зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували насильством та фізичною розправою. Також бандити здійснювали розбійні напади та інші тяжкі злочини, які загрожували життю і здоров’ю людей.

Оперативники спецслужби встановили факт вимагання учасниками групи від підприємця ІТ-сфери передати у власність фігурантів розроблене ним програмне забезпечення. За відмову це зробити зловмисники почали вимагати з потерпілого додатково 180 тисяч доларів США.

Також задокументовано факти вимагання щомісячної данини від власника станції технічного обслуговування автомобілів та представника тенісного клубу. Після сплати грошей зловмисники «гарантували» не втручатись у підприємницьку діяльність потерпілих та не загрожувати особистій безпеці.

Співробітники спецпідрозділу СБУ затримали 5 активних учасників злочинного угруповання під час одержання чергових сум «данини» від різних підприємців. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 4 ст.ст. 187 і 189 Кримінального кодексу України. Ще двом зловмисникам оголошено підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Проведено невідкладні слідчі дії, у тому числі обшуки в офісних приміщеннях, за місцями проживання і автомобілях фігурантів.

У межах відкритих кримінальних проваджень тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Источник: ssu.gov.ua

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