У Харкові вбивця перекваліфікувався у шахрая та заробив 400 тис. грн

У Харкові чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство, вчинив новий злочин. Зловмисник змінив «спеціалізацію» і обрав для себе нове амплуа – шахрая.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Жертвами чоловіка ставали літні люди. Зловмисник діяв за схемою «Ваш родич у біді» – телефонував потерпілим, представлявся лікарем і повідомляв, що їхній родич потрапив у лікарню та терміново потребує грошей на лікування.

Здійснюючи психологічний тиск і маніпулюючи, шахрай «турботливо» пропонував приїхати до потерпілих додому і забрати гроші, щоб передати їх у лікарню. Стривожені люди погоджувались передати «лікарю» гроші та повідомляли йому свою адресу.

У травні цього року шахрав вчинив три епізоди злочинів. Загальна сума матеріальної шкоди, завданої потерпілим, складає майже 400 тис. гривень.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Вироком Дзержинського районного суду м. Харкова чоловіку призначено покарання у виді 1 року 5 місяців позбавлення волі. Однак прокурори не погодились з вказаним рішенням і оскаржили його в апеляційному порядку.

Харківський апеляційний суд, врахувавши доводи сторони обвинувачення щодо суспільної небезпеки особи засудженого, який через незначний проміжок часу після звільнення з місць позбавлення волі знову вчинив умисні корисливі злочини, задовольнив апеляційну скаргу прокурорів.

Вирок апеляційного суду набрав чинності.

Агентство Телевидения Новости