Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:04
Просмотров: 188

У Харкові впіймали «догхантера», який виявився «зоозахисником»

У Харкові впіймали «догхантера», який виявився «зоозахисником»

Кожен сигнал про ймовірне отруєння собак перевірявся та розслідувався працівниками КП «Центр поводження з тваринами».

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Так, до фахівців звернулася харків’янка, чий собака загинув після того, як підібрав на вулиці шматочок їжі. У ній були заховані пігулки. Загалом відомо про загибель ще шістьох собак внаслідок таких дій.

Харківський догхантер виявився «зоозахисником». Чоловік підгодовував, лікував, стерелізував і прилаштовував у родини бездомних котів. Крім ліків для тварин і корму, поліцейські виявили в громадянина ковбасні вироби, нашпиговані таблетками.

КП «Центр поводження з тваринами» звернулося до правоохоронних органів з відповідною заявою і готове надати всебічну підтримку власникам собак, які постраждали, в межах чинного законодавства.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 