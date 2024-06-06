У Харкові впіймали «догхантера», який виявився «зоозахисником»

Кожен сигнал про ймовірне отруєння собак перевірявся та розслідувався працівниками КП «Центр поводження з тваринами».

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Так, до фахівців звернулася харків’янка, чий собака загинув після того, як підібрав на вулиці шматочок їжі. У ній були заховані пігулки. Загалом відомо про загибель ще шістьох собак внаслідок таких дій.

Харківський догхантер виявився «зоозахисником». Чоловік підгодовував, лікував, стерелізував і прилаштовував у родини бездомних котів. Крім ліків для тварин і корму, поліцейські виявили в громадянина ковбасні вироби, нашпиговані таблетками.

КП «Центр поводження з тваринами» звернулося до правоохоронних органів з відповідною заявою і готове надати всебічну підтримку власникам собак, які постраждали, в межах чинного законодавства.

Агентство Телевидения Новости