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У Києві СБУ затримала організатора контрабанди важких наркотиків з Європи (ВІДЕО)

У Києві СБУ затримала організатора контрабанди важких наркотиків з Європи (ВІДЕО)

У Києві Служба безпеки України блокувала контрабанду важких наркотиків і психотропів з Європи та затримала організатора наркотрафіку.

За даними досудового слідства, налагодив наркобізнес раніше судимий за аналогічні злочини мешканець Макіївки, який зараз проживає у столиці. До протиправної діяльності він залучив кількох своїх знайомих із кримінальним минулим. Встановлено, що наркотичні засоби та психотропні речовини зловмисник отримував від іноземних постачальників із країн Бенілюксу. В Україну «товар» потрапляв у міжнародних поштових відправленнях під виглядом продуктів харчування. Збували наркотики на території області через мережу дилерів.

Затримали організатора групи відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у середмісті столиці під час отримання чергового відправлення. Експертиза показала, що у посилці знаходилося понад 200 грамів героїну та кокаїну на майже мільйон гривень за тіньовими розцінками.

Наразі тривають обшуки за місцями проживання учасників групи.

Кримінальне провадження здійснюється за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та притягнення до відповідальності його спільників.

У Києві СБУ затримала організатора контрабанди важких наркотиків з Європи (ВІДЕО)

У Києві СБУ затримала організатора контрабанди важких наркотиків з Європи (ВІДЕО)

У Києві СБУ затримала організатора контрабанди важких наркотиків з Європи (ВІДЕО)

У Києві СБУ затримала організатора контрабанди важких наркотиків з Європи (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: київ, сбу

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