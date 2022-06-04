У Києві затримали диверсанта, який фотографував військову техніку
У п’ятницю, 3 червня, патрульні на проспекті Степана Бандери затримали диверсанта.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram, передає Укрінформ.
Зазначено, що екіпаж поліції зупинив автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху.
«Спілкуючись з патрульними, 36-річний керманич почав помітно нервувати, а тому інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де охоронці порядку побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків з координатами та позивними, а також ворожу пропаганду», — йдеться в повідомленні.
Диверсанта передали слідчим Оболонського управління поліції.
Источник: ukrinform.ua