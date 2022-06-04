У Києві затримали диверсанта, який фотографував військову техніку

У п’ятницю, 3 червня, патрульні на проспекті Степана Бандери затримали диверсанта.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram, передає Укрінформ.

Зазначено, що екіпаж поліції зупинив автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху.

«Спілкуючись з патрульними, 36-річний керманич почав помітно нервувати, а тому інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де охоронці порядку побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків з координатами та позивними, а також ворожу пропаганду», — йдеться в повідомленні.

Диверсанта передали слідчим Оболонського управління поліції.

Источник: ukrinform.ua

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