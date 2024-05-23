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У кремлівського тирана активно розвиваються ментальні розлади

У кремлівського тирана активно розвиваються ментальні розлади

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Психічне захворювання, якому притаманні глибока тривала підозрілість і загальна недовіра до інших, як відомо, називається параноя.

Ознаки її путін демонструє регулярно, з будь-якого зручного майданчика і все частіше. З початку року він вже вп’яте жаліється, що його «надурили».

Останнє загострення трапилося 28 березня, коли він заявив:

- Виявляється, нас надули, тягнули вісім років, а врешті-решт просто змусили нас перейти до іншої форми захисту.

Параноя дійшла вже до того, що після Китаю він не поїхав одразу до Північної Кореї, як планувалось.

Про політ в Тебріз на поховання президента Ірану навіть не йшлося. «Емпатія» до «Раїсі – справжнього друга росії» почалась і закінчилась на «шахедах».

Джерело: https://t.me/spravdi/38831

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Темы: іран, путін

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