У роботі на окупаційну адміністрацію підозрюється колишня держслужбовиця міської ради на Харківщині

Проте під час повномасштабного вторгнення рф на територію України співробітниця відділу соціального захисту Дергачівської міської ради Харківської області добровільно пішла на співпрацю з окупантами.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у перший місяць окупації селища Козача Лопань Дергачівської ТГ жінка почала будувати нову «карʼєру» під російським триколором.

Окупанти призначили її на посаду «заместителя главы Временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области по вопросам социальной сферы».

«Посадовиця» виконувала низку функцій для створення позитивного іміджу рф.

Підозрювана організовувала роботу підпорядкованих їй відділів та секторів, підписувала службові документи. Також вона приймала заяви від місцевих жителів на виплату «материальной помощи» от рф.

Перед деокупацією ЗСУ Харківського регіону колаборантка втекла на територію держави-агресора. Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

З української посади фігурантку звільнено.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 51-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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