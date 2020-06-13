У Світлодарську контррозвідка СБУ затримала ексспівробітника міліції, який працював на ворожі спецслужби

У районі проведення операції Об`єднаних сил контррозвідка спільно зі слідчими Служби безпеки України викрили агента терористичної організації «ЛНР», колишнього співробітника міліції.

За даними слідчих органів безпеки, ексспівробітник Дебальцівського міськвідділу міліції був завербований представником так званої розвідки «народної міліції ЛНР», підконтрольної спецслужбам РФ. За завданням кураторів екссиловик збирав актуальну інформацію про сили та засоби українських військових формувань із району ООС, а також чисельність, особовий склад та маршрути пересування цих підрозділів. Для цього він налагоджував знайомства з військовими та здійснював їх вивчення з метою вербування. Звіти зловмисник мав надсилати кураторам електронними каналами зв’язку.

Викрили екссиловика у Світлодарську. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, слідчі органів безпеки повідомили йому про підозру. Він перебуває під вартою.

Триває слідство.

Источник: ssu.gov.ua

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