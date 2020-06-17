У Запоріжжі СБУ блокувала наркотрафік із мільйонним оборотом (ВІДЕО)

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України блокували діяльність угруповання наркодилерів, які займалися збутом «синтетики» на території регіону.

За даними досудового слідства, до складу групи входило 7 мешканців обласного центру, у тому числі раніше судимі за аналогічні злочини. Гуртові партії метамфітаміну ділки замовляли у постачальників через інтернет. Накопичували та готували «товар» до перепродажу у помешканні організатора групи. Психотропи збували через розгалужену мережу дилерів, а також через систему закладок. За оперативною інформацію, щомісяця зловмисники реалізовували до 2 кілограмів метамфітаміну на понад 2 мільйони гривень за тіньовими розцінками.

Організатора угруповання правоохоронці затримали на автостанції в обласному центрі під час зустрічі із черговим клієнтом, відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ході 7 одночасних обшуків за місцями проживання та в автомобілях наркоділків вилучено ще 300 грамів психотропів, кілограм марихуани, прекурсори, обладнання для фасування, банківські картки, чорнові записи із даними про замовників і наркотрафік, гроші та інші докази протиправної діяльності групи.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 307 (незаконне виготовлення, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших членів угруповання.

Блокування незаконного обігу наркотиків проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.

Источник: ssu.gov.ua

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