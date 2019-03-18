Убийство военнослужащего под Чугуевом: следствие рассматривает несколько версий

Тело солдата-гранатометчика из Луганской области с многочисленными ранами нашли только через три дня после его исчезновения - в лесополосе, недалеко от воинской части.

Александр Горбачев, начальник Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области

16 березня 2019 року до відділу полиції прийшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка до 45-років з численними ножовими пораненнями. Їм виявився військовослужбовець 92-ої бригади.

По словам военных, он уже не первый раз самовольно оставлял часть, а накануне еще и получил зарплату, поэтому его руководство подозревало, что мужчина снова ушел в загул.

Виталий Саранцев, начальник отделения информационного агентства Минобороны

14 березня військовослужбовець не вийшов на службу, про що була доповідь командиру, командуванням частини були здійснені заходи щодо його розшуку, які, нажаль, не дали результатів. Було складено протокол про самовільне залишення частини військовослужбовцем. Претензії керівництва частини до нього й до того були, були неоднарозові випадки вживання алкогольних напоїїв та залишення військової частини.

Как позже выяснило следствие, мужчина действительно накануне своего исчезновения встретил давнюю знакомую.

Вита Дубовик, пресс-секретарь облпрокурора

Солдат приїхав до автовокзалу місцевого, там зустрівся з дівчиною, з якою раніше був знайомий, потім вони вдвох пійшли до компанії, це вже були знайомі дівчини - підлітки від 15 до 18 років. Після спільного вживання спиртних напоїв хлопці під якимось привідом заманили солдата до лісосмуги й там нанесли численні ушкодження, спочатку просто били, потім - різали ножами.

Что именно стало причиной убийства - сейчас выясняют следователи. Все причастные к преступлению арестованы, но с полицией сотрудничают неохотно и дают противоречивые показания. По одним данным, они решили присвоить его зарплату, по другим - девушка решила отомстить военнослужащему за того, что он ранее ее добивался, однако существует и третья версия: таким образом компания отреагировала на предложение солдата принять наркотики.

Андрей Шарнин, заместитель начальника следственного управления ГУНП области

Оточуючій компанії це не сподобалось, адже вони були проти прийому наркотиків, та вони вирішили його провчити, вони під привідом поїхати та взяти наркотичні засоби визвали таксі, прибули у лісосмугу, яка розташована біля села Башкіровка, та нанесли там множинні колото-різані рани.

Вита Дубовик, пресс-секретарь облпрокурора

За попередніми даними, хлопців схилила дівчина, яка була попередньо знайома з жертвою, 22-річна місцева мешканка. Наразі вона дає протиречиві покази, з одного боку говорить про корисливі мотиви, вона знала, що на банківську карту хлопця повинна була надійти велика сума, а з другого боку говорить про давній конфлікт особистий та особисті стосунки.

Убивали солдата двое старших подростков - 16-ти и 18 лет. Им предъявлено о подозрении в совершении убийства. 15-летнему парню, который все снимал – о подозрении в пособничестве, а 22-летней девушке - в организации преступления.

В ближайшее время всем им будет избрана мера пресечения, в прокуратуре настаивают на содержании в СИЗО.

Агентство Телевидения Новости