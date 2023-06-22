Кримінал
Перейти к списку новостей
22.06.2023 17:30
Просмотров: 248

Українець заплатив 3 тисячі доларів, аби потрапити у Словаччину

Українець заплатив 3 тисячі доларів, аби потрапити у Словаччину

Заходи з документування та ліквідації каналу незаконного переправлення через кордон осіб прикордонники проводили спільно зі співробітниками міграційної поліції та слідчими ГУНП України у Закарпатській області, за процесуального керівництва Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури.

Правоохоронці затримали фігуранта під час безпосереднього переправлення ним до Словаччини громадянина України. Організатор забезпечив останньому доставку у прикордонний населений пункт, а звідти вів його пішки у напрямку держрубежу. За таку послугу він отримав від «клієнта» 3000 доларів США.

Під час затримання переправник втік від правоохоронців і переховувався у лісі в районі населеного пункту Домашин Ужгородського району. Розшукати та затримати його вдалося лише вранці наступного дня.

Фігурантові повідомили про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 