Українець заплатив 3 тисячі доларів, аби потрапити у Словаччину

Заходи з документування та ліквідації каналу незаконного переправлення через кордон осіб прикордонники проводили спільно зі співробітниками міграційної поліції та слідчими ГУНП України у Закарпатській області, за процесуального керівництва Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури.

Правоохоронці затримали фігуранта під час безпосереднього переправлення ним до Словаччини громадянина України. Організатор забезпечив останньому доставку у прикордонний населений пункт, а звідти вів його пішки у напрямку держрубежу. За таку послугу він отримав від «клієнта» 3000 доларів США.

Під час затримання переправник втік від правоохоронців і переховувався у лісі в районі населеного пункту Домашин Ужгородського району. Розшукати та затримати його вдалося лише вранці наступного дня.

Фігурантові повідомили про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

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