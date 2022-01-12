За матеріалами контррозвідки СБУ засуджено колишнього співробітника української спецслужби, який перейшов на бік терористів «ДНР»

Служба безпеки України продовжує системну роботу із викриття учасників незаконних збройних формувань для їх затримання і притягнення до відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

За матеріалами контррозвідки СБУ Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив до 10 років позбавлення волі учасника терористичної організації «ДНР».

Вирок стосується уродженця Донецька, який у липні 2014 року добровільно приєднався до незаконного збройного формування «Макіївський міський відділ Міністерства державної безпеки ДНР».

Він є колишнім співробітником Служби безпеки України. Має спеціальну освіту, професійні навички, фізичну, військову та оперативну підготовку.

Зловмисник здійснював підривну діяльність, спрямовану на протидію Збройним Силам України, СБУ та іншим формуванням, залученим до проведення антитерористичної операції й операції Об’єднаних сил на території Донецької області.

Також терорист активно займався пошуком нових працівників так званої «МДБ ДНР» та вербуванням цивільного населення для збору інформації про учасників АТО й ООС.

Однією з особливостей «служби» засудженого було переслідування місцевих мешканців за нібито сприяння правоохоронним та іншим державним органам України.

Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області, його оголошено в розшук.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у Чернівецькій області під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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