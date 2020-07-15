За матеріалами СБУ до 10 років позбавлення волі засуджено ексміністра так званого «міністерства охорони здоров’я Республіки Крим»

Дніпровський районний суд Києва за матеріалами Служби безпеки України засудив до 10 років позбавлення волі колишнього «міністра охорони здоров’я» тимчасово окупованого Криму Петра Міхальчевського.

На початку січня 2018 року співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування Міхальчевського у Києві.

Він безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому півострові. У межах кримінального провадження правоохоронці вилучили у «посадовця» паспорт громадянина РФ, «службове посвідчення» за підписом Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співробітництво з окупаційною владою.

Міхальчевському було повідомлено про підозру у вчиненні злочину на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме наданні іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

Суд визнав «чиновника» винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ СБ України в АР Крим, процесуальне керівництво – прокуратурою АР Крим.

Вирок набрав законної сили.

Источник: ssu.gov.ua

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