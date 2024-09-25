За матеріалами СБУ повідомлено про підозру російському генералу та його підлеглим, які закатували ветерана АТО під час окупації Херсона

Служба безпеки та Національна поліція зібрали доказову базу на ще 11 російських воєнних злочинців, які причетні до масових репресій та вбивств цивільного населення після захоплення Херсона.

Цього разу задокументовано злочини генерал-майора поліції рф Юрія Зав’ялова – заступника начальника головного управління мвс росії по Красноярському краю та його підлеглих.

За матеріалами справи, на прохання гауляйтера Сальдо у липні 2022 року кремль «відрядив» їх до захопленого на той час Херсона для проведення так званих «зачисток» серед місцевих жителів.

Для організації репресивних заходів Зав’ялова призначили очільником окупаційного «управління мвс рф по Херсонській області».

Ще двоє російських полковників поліції – Геннадій Берьозін та Юрій Закавряшин отримали «посади заступників» керівника псевдоустанови.

Ці троє фігурантів організували загони рашистів, які викрадали мешканців обласного центру та конвоювали їх до окупаційної катівні, якою керував Андрій Співак – 38-річний старший лейтенант поліції рф.

За наказом Зав’ялова його підлеглий застосовував до ув’язнених жорстокі тортури, у тому числі влаштовував побиття та морив голодом.

Як свідчать матеріали провадження, саме за наказом Співака до смерті було закатовано струмом 54-річного ветерана АТО.

Під час звільнення Херсона Зав’ялов і його підлеглі втекли до рф, де отримали кремлівські нагороди. Щоб приховати воєнні злочини, фігурантам змінили анкетні дані в особових справах в рф.

Утім така конспірація їм не допомогла. Співробітники СБУ спільно з Національною поліцією встановили особи кожного зловмисника та їхні персональні дані.

Наразі Зав’ялову, Берьозіну, Закавряшину, Співаку та ще шістьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Дії ще одного злочинця кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (пособництво у жорстокому поводженні з цивільним населенням поєднане з умисним вбивством).

Тривають комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності. Кожного з воєнних злочинців рф буде знайдено і покарано.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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