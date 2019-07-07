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За матеріалами СБУ викритому на хабарі керівнику підрозділу поліції в порту «Херсон» оголошено підозру

За матеріалами СБУ викритому на хабарі керівнику підрозділу поліції в порту «Херсон» оголошено підозру

Співробітники Служби безпеки України у рамках протидії системній корупції в правоохоронних органах викрили на хабарі виконуючого обов`язки начальника одного з підрозділів відділення Національної поліції в порту «Херсон».

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав півтори тисячі доларів США щомісяця від мешканця обласного центру. За вказану суму поліцейський обіцяв не притягати чоловіка до відповідальності за незаконний рибний промисел.

Правоохоронці затримали посадовця поліції згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності поліцейського проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Пресцентр СБ України

За матеріалами СБУ викритому на хабарі керівнику підрозділу поліції в порту «Херсон» оголошено підозру

За матеріалами СБУ викритому на хабарі керівнику підрозділу поліції в порту «Херсон» оголошено підозру

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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