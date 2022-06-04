Заключительным аккордом войны станет трибунал для путина, шойгу и лаврова

100 дней героического сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно показали, что война закончится поражением россии.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН, которое огласил на открытых дебатах Совета Безопасности об усилении ответственности и наказании за серьезные нарушения международного права советник Постпредства Украины Сергей Дворник.

Он напомнил, что наше государство поддержало идею создания специального криминального трибунала для наказания за преступление агрессии против Украины.

«Такой трибунал станет заключительным аккордом войны для путина, шойгу, герасимова, лаврова и других российских военных преступников, – сказал дипломат. – После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно, что эта неспровоцированная и неоправданная агрессивная война закончится поражением россии. Поражением, которое станет победой всего цивилизованного мира».

Дворник рассказал, что только в Киевской области после отступления русской армии было обнаружено 1200 тел убитых мирных жителей. Число жертв среди гражданского населения в Мариуполе, по его словам, можно будет подсчитать только после деоккупации города. «Однако ясно, что убиты десятки тысяч», – отметил он.

По словам дипломата, ежедневно в Украине совершается около 200-300 военных преступлений, а их общее количество с начала вторжения превышает 15 тысяч.

Украина призывает всех партнеров присоединиться к усилиям по обеспечению правосудия в рамках работы Совместной следственной группы по расследованию военных преступлений рф, в которой также принимают участие Евроюст и Офис прокурора Международного уголовного суда.

Дворник также сообщил, что следственные органы уже зарегистрировали 1042 уголовных производства по фактам преступлений, совершенных против детей во время вторжения. По меньшей мере, 261 ребенок погиб, 460 ранены и 145 пропали без вести, уточнил он. Уже установлены личности 11 российских военнослужащих, подозреваемых в жестоком обращении с детьми, добавил дипломат.

Советник Постпредства Украины при ООН также подчеркнул, что наше государство будет продолжать бороться за безопасное и быстрое возвращение более 230 тысяч украинских детей, насильственно депортированных в россию.

Источник: sprotyv.info

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