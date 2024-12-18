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Замовнику підпалу авто львівської журналістки винесли вирок

Замовнику підпалу авто львівської журналістки винесли вирок

Галицький районний суд Львова виніс вирок замовнику підпалу авто львівської журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук. Вадим Дмитренко, попри заперечення своєї провини, отримав шість років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, правоохоронці підозрювали Вадима Дмитренка у замовленні підпалу авто львівської кореспондентки «Радіо Свобода» Галини Терещук. Її авто Mitsubishi Colt спалили у ніч на 30 січня 2020 року на вул. Кубійовича у Львові. Через тиждень поліція затримала в Одесі 19-річного мешканця Хмельницького Якоба Сарахмана, який за 5000 грн погодився підпалити авто. Він пішов на співпрацю зі слідством і в результаті отримав умовний термін.

У цій справі, крім виконавця, було ще двоє підозрюваних: Вадима Дмитренка називали замовником, а експоліцейського Михайла Чердака – організатором підпалу. У вироку суду вказано, що Дмитренко надавав вказівки Чердаку, який передавав їх виконавцю.

Вадим Дмитренко не визнав своєї провини у кримінальному правопорушенні (ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 347-1 КК України – умисне знищення чи пошкодження майна журналіста).

Справу розглянула суддя Людмила Мироненко, яка дослідила усі докази та аргументи сторін. Вона визнала, що обвинувачуваний, заперечуючи свою винуватість, намагається уникнути покарання. Людмила Мироненко визнала Дмитренка винним у кримінальному правопорушенні, призначивши покарання – шість років тюрми. Термін відбування покарання рахуватимуть з моменту його затримання. Він також має відшкодувати 100 тис. грн моральної та матеріальної компенсації. Вирок ще можна оскаржити.

Джерело: zaxid.net

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