За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один агент рф, який коригував ракетні удари рашистів по Дніпру

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один учасник агентурної мережі російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яка займалася коригуванням ракетних ударів ворога по Дніпру.

Контррозвідка СБУ нейтралізувала ворожий осередок у січні 2023 року. Тоді за результатами багатоетапної спецоперації в обласному центрі було затримано 8 російських агентів.

Наразі за матеріалами Служби безпеки суд призначив 15 років позбавлення волі одному із цих фігурантів, який передавав агресору координати місцевих енергогенеруючих підприємств.

За даними слідства, засудженим є 47-річний працівник місцевої ТЕС.

Після повітряних атак окупантів зрадник прибував на місця ворожих «прильотів», фіксував їх наслідки та коригував повторні обстріли.

Крім того, зловмисник шпигував за бойовими позиціями підрозділів ППО, що захищають обласний центр.

Отримані розвіддані агент передавав окупантам через резидента – колишнього мешканця Дніпра, який ще у 2014 році виїхав до рф і пішов на співпрацю з російською спецслужбою.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13603

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