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Збито 51 ворожий БПЛА, ще 30 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

Збито 51 ворожий БПЛА, ще 30 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 18 грудня 2024 року (із 19.00 17 грудня) противник атакував 81-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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