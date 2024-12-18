Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:05
Просмотров: 86

мінськ висуває до України необґрунтовані та абсурдні претензії

мінськ висуває до України необґрунтовані та абсурдні претензії

Центр стратегічних комунікацій пояснює

16 грудня МЗС білорусі заявило про те, що білорусь претендує на участь у майбутніх мирних переговорах щодо завершення війни росії проти України.

▶ За словами заступника міністра закордонних справ білорусі юрія амбразевича, для білорусі «важливо отримати гарантії її власної безпеки».

▶ У МЗС України підкреслили, що все, на що можуть претендувати білоруські посадовці, це справедливий розгляд у рамках процесу з притягнення агресора та його поплічників до відповідальності.

▶ Надавши росії можливість атакувати Україну з території білорусі, режим лукашенка став співучасником повномасштабного вторгнення в Україну.

▶ Єдиним джерелом загрози для білорусі є російська федерація, яка з 2022 року використовує територію цієї держави у власних військових цілях.

▶ Заяви про те, що Україна нібито виношує агресивні плани щодо білорусі, є частиною російської пропаганди.

Джерело: https://t.me/spravdi/43661

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

МАГАТЕ продовжило моніторинг на ключових для АЕС України підстанціях
Сегодня 10:40    38
росія задіяла північнокорейських солдатів як своїх зеків: чим Пхеньян уже допоміг окупантам і чим готовий допомогти в майбутньому
Сегодня 10:27    61
Замовнику підпалу авто львівської журналістки винесли вирок
Сегодня 09:53    78
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один агент рф, який коригував ракетні удари рашистів по Дніпру
Сегодня 09:41    84
россия не собирается выводить свои войска с двух основных военных баз в Сирии
Сегодня 09:29    104
Мобільні котельні від Кока-Кола та Українського Червоного Хреста допоможуть зігрітися жителям Івано-Франківщини
Сегодня 09:17    90
Збито 51 ворожий БПЛА, ще 30 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:12    85
В іспанських територіальних водах іспанські військові кораблі втрапили російські військові кораблі
Сегодня 09:11    121
Оголошено вирок голові Дружківського міськсуду та колишньому прокурору місцевої прокуратури
Сегодня 09:06    84
Харківщина. 18 грудня
Сегодня 08:56    88
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 