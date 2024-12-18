мінськ висуває до України необґрунтовані та абсурдні претензії

Центр стратегічних комунікацій пояснює

16 грудня МЗС білорусі заявило про те, що білорусь претендує на участь у майбутніх мирних переговорах щодо завершення війни росії проти України.

▶ За словами заступника міністра закордонних справ білорусі юрія амбразевича, для білорусі «важливо отримати гарантії її власної безпеки».

▶ У МЗС України підкреслили, що все, на що можуть претендувати білоруські посадовці, це справедливий розгляд у рамках процесу з притягнення агресора та його поплічників до відповідальності.

▶ Надавши росії можливість атакувати Україну з території білорусі, режим лукашенка став співучасником повномасштабного вторгнення в Україну.

▶ Єдиним джерелом загрози для білорусі є російська федерація, яка з 2022 року використовує територію цієї держави у власних військових цілях.

▶ Заяви про те, що Україна нібито виношує агресивні плани щодо білорусі, є частиною російської пропаганди.

Джерело: https://t.me/spravdi/43661

Новости портала «Весь Харьков»