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россия не собирается выводить свои войска с двух основных военных баз в Сирии

россия не собирается выводить свои войска с двух основных военных баз в Сирии

россия оставляет войска на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия и военно-морской базе Тартус на берегу Средиземного моря, пишет Reuters со ссылкой на четырех сирийских чиновников. Источники рассказали американскому агентству, что москва не выводила силы с этих баз и не намерена этого делать.

российский источник подтвердил, что переговоры с новыми властями Сирии идут. В том числе и по поводу сохранения части контингента.

Ранее сегодня медиа сообщили, что россия начала вывод своего военного контингента из Сирии.

Так Reuters cо ссылкой на анонимного представителя сирийских сил безопасности (не уточняется, идет ли речь о сотруднике асадовских спецслужб или подконтрольных новой власти) сообщило, что в субботу грузовой самолет вылетел с российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия в Ливию. По словам источника, в ближайшие дни ожидаются новые вылеты. Также на базе были замечены грузовые вертолеты.

13 декабря «Радио Свобода» опубликовало спутниковые снимки авиабазы Хмеймим компании Maxar, на которых видно, что два военных Ан-124 «Руслан» стоят с открытой носовой частью, вероятнее всего, в ожидании погрузки техники.

Также накануне британский «4 канал» опубликовал репортаж о выводе российских колонн с востока Сирии в направлении российских баз Хмеймим и Тартус. Из порта Тартус несколько дней назад отвели российские военные корабли.

Джерело: nigroll.com

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