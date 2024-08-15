Завершено слідство у справі стосовно нардепа, підозрюваного в організації розкрадання газу на 2,1 млрд грн

12 серпня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України, який підозрюється в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013–2017 років народний депутат України, залучивши 5 інших осіб, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,155 млрд грн.

Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Проте одержаний «пільговий» газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ не постачали населенню, а використали в господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП «Енергоринок» за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

Внаслідок описаних дій із заволодіння природним газом прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%.

Водночас протягом 2013–2018 років народний депутат України організував легалізацію (відмивання) частини вказаних коштів шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів у так званій офшорній зоні, їх змішування, маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у сфері сонячної енергетики.

10 жовтня 2023 року народному депутату України повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Зауважимо, що наразі обвинувальні акти стосовно п’яти учасників злочину направлено до суду, а на цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» накладено арешт.

▶ ️Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2400

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