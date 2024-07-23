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Заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива – справу скеровано до суду

Заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива – справу скеровано до суду

22 липня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом», начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом», керівника та працівника юридичного відділу приватної компанії за обвинуваченням у завданні майже 100 млн грн збитків ДП «НАЕК «Енергоатом».

У межах досудового розслідування встановлено, що у грудні 2020 року між ВП «Атомпроектінжиніринг», яке входить у структуру ДП НАЕК «Енергоатом», та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір на завершення будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. З метою заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» додатковими угодами ціну договору підозрювані збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП «НАЕК «Енергоатом» набагато дорожче. У результаті цих дій ДП НАЕК «Енергоатом» переплатило майже 100 млн грн.

25.10.2023 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Misappropriation of UAH 100 Million During Construction of Nuclear Waste Storage Facility - Case Directed to Court (https://cutt.ly/vekdz1wv)

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2350

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