Зняв прапори з могил захисників: в Люботині затримали вандала

Працівники поліції викрили жителя міста Люботин у скоєнні наруги над могилами: зловмисник зняв державні прапори України з місць поховання загиблих бійців Збройних сил України.

Вночі 27 квітня до відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що у місті Люботин на території міського кладовища з двох могил загиблих бійців ЗСУ невідомий викрав державні прапори України.

В ході оперативно-розшукових заходів працівники відділення поліції оперативно викрили чоловіка, причетного до злочину. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець.

Поліцейські вилучили за місцем мешкання зловмисника речові докази – державні прапори України та флагштоки.

Також слідчими встановлена причетність чоловіка до скоєння ще 8 аналогічних злочинів на території місцевого кладовища.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости