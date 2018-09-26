Уличная мода: осень-зима 2018-2019

Где бы не находилась женщина – дома, на работе или на улице ей всегда хочется выглядеть стильно, обворожительно, привлекать внимание окружающих. В этом сезоне стилисты представили несколько интересных новинок составляющих основу базового осенне-зимнего гардероба street style.

Цвета, принты

Фаворитами сезона признаны красные, синие, коричневые, лавандовые, жёлтые оттенки. Не отстают от них чёрные, тёмно-зелёные, серые тона.

В моде некая ахроматичность, комбинаторность различных расцветок, а также однотонность вещей и аксессуаров.

Актуальные рисунки: клетки, горошки, полоски. А также графические орнаменты, этнические мотивы, флористические сюжеты.

Луки с кардиганами

Уютные, тёплые кофты понравятся многим дамам. Они универсальные, практичные. Есть необычные можно сказать экстравагантные модели. Такие вещи любят яркие, неординарные особы. Модная длина: макси, до середины бёдер, немного ниже колен. Практически отсутствуют короткие кофточки.

Модный тренд трикотажный кардиган-бомбер, а вот рукава у него бархатные. Ещё одна новинка – объёмная кофта, изготовленная из материала с длинным ворсом. В торжественных случаях будут уместны шёлковые кардиганы.

Луки с джинсами

Всеми любимые денимовые штаны никогда не выйдут из моды. Можно создавать с джинсовками всевозможные образы. К ним надевают кеды, кроссовки, балетки. Для вечерних выходов подойдут туфли на каблуках.

Луки со свитерами

Стилисты отдали первые места длинным, коротким джемперам, а также асимметричным моделям. Модными считаются рельефные узоры, объёмные вязки. Особенно стильный свитер имеет воротник-хомут. Изделие без ворота делает образ утончённым, изящным.

Луки с юбками

Самые востребованные модели сшиты из трикотажных, джинсовых тканей. А более роскошные, дорогие варианты – это кожаные, бархатные юбки.

Фасоны могут быть облегающими, расклешенными, трапециевидными, плиссированными, иметь мелкие, крупные складки.

Луки с платьями

На пике популярности платья-пиджаки. Они представлены в различных вариантах. Актуальная длина – мини, а также немного выше колен. Невероятно стильно выглядят тёмные оттенки, крупные клетчатые узоры.

Для праздничных случаев есть яркие модели украшенные стразами, пайетками. Смелые дамы могут надеть обтягивающие кожаные наряды. Сегодня в моде отрезные рукава, большие плечи, пояса, различные рюши, оборки, изделия с запахами.

Луки с пальто

Фасоны «коконы», а также модели А-силуэтов. Классические брюки, юбки отлично сочетаются с ними.

Для создания кэжуальных образов подойдут пальто-оверсайз. Под них надевают утеплённые кроссовки, кеды на толстых подошвах либо грубые ботинки, оснащённые тракторными платформами.

Дополняют длинными перчатками обычно модели имеющие рукава три четверти.

Луки с шапками

Вязаные головные уборы были популярны ещё много веков назад. Сейчас есть различные фасоны: простые, классические, спортивные, элегантные модели. Каждая найдёт для себя подходящую шапочку. Особым спросом пользуется крупная вязка. Это супермодно.

Как видно холодное время года это не повод наряжаться серо, уныло. Яркие тёплые вещи не только согреют, но и поднимут настроение.

Источник: http://www.garmoniazhizni.com/

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