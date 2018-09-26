Отопительный сезон в Харькове начнётся в октябре — горсовет

О подготовке к отопительному сезону рассказал сегодня на совещании первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, отопительный сезон стартует в октябре. Более точные даты зависят от погоды.

Вначале тепло начнут подавать в школы, детсады, школы, больницы, учреждения культуры. По данным мэрии, они уже готовы к отопительному сезону.

Затем на очереди — жилые дома. Как уверяет Терехов, внутридомовые сети подготовлены уже «практически на 100%».

«Сегодня продолжается заполнение системы теплоносителем. На сегодня уровень заполнения сетей по Харькову составляет около 70%. Есть вопросы по заполняемости систем в жилых домах, запитанных от магистральных трубопроводов, которые мы сегодня перекладываем. В ближайшее время эти работы будут завершены, а магистрали — пущены в эксплуатацию», — рассказал вице-мэр

Перекладку магистралей уже выполнили больше чем на 50%. Ремонт трубопроводов планируют завершить до 10 октября.

Также, добавил Терехов, уже решены вопросы с лимитами газа для харьковских теплоэлектроцентралей.

«Уровень расчётов сегодня такой, что он позволяет Харькову получить лимиты газа. Такая же ситуация и на ТЭЦ-5. По заверению руководства, это предприятие начнёт пуск тепла уже через несколько дней, чтобы стабильно его вырабатывать для нужд Харькова», — сказал первый заместитель мэра.

Предыдущий отопительный сезон в Харькове стартовал 9 октября 2017 года. Он запомнился крупными порывами сетей в феврале, когда ударили морозы, и незапланированными каникулами в учебных заведениях из-за ограничения потребления газа в целях экономии.

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