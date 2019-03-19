Миссия - оплатить квитанцию. Почему льготники выстраиваются в очередь в банковские кассы?

У кассы в переходе на станции метро "Исторический музей" желающие оплатить квартплату выстраиваются в очередь с самого утра. И так уже несколько дней, отмечают люди, в разных уголках города. Пользователи социальных сетей ежедневно публикуют фотографии с толпами. Стоять приходится не менее часа, жалуются люди. Рассказывают, большинству льготников их выплаты пришли одновременно с субсидией, ведь теперь эта помощь от государства предоставляется в виде "живых денег". Поэтому чтобы не потерять субсидию из-за долгов идут в кассы - быстрее отдать деньги за потребленные коммунальные услуги.

Татьяна Федоровна, пенсионерка:

Потому что люди как только получили пенсию – так и идут платить. Когда получили, тогда и идут. В конце месяца получается, ну, когда приносят пенсию. Ну, уже наверное, минут 20, а еще, наверное, час.

Мила Алексеевна, пенсионерка:

Люди получают в одно время пенсию. Теперь доплаты за коммунальные, кто там оформляет субсидию.

В областном департаменте социальной защиты населения подчеркивают, уже около недели отвечают на многочисленные вопросы льготников о монетизации и самостоятельной уплате потребителя за квартплату. Долги и возможная потеря субсидии - один из самых популярных. Деньги, предоставленные в качестве помощи от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг, действительно, следует уплатить вовремя чтобы не остаться без льготы в следующем отопительном периоде, отмечают социальные работники. Однако для этого субсидиантам предоставляют почти месяц.

Ольга Балева, нач. отдела льгот и субсидий:

Вже на наступний період, коли буде визначатися справа, тоді тільки буде враховуватися інформація про наявну заборгованість, яка перевищує 340 гривень і яка вже більше, ніж 1 місяць. Але перевірка щодо визначення права буде визначатися 1 травня, тому певні затримки у громадян у декілька днів, або на 1-2 тижні це ще не страшно.

Кроме того, по словам социальных работников, получатели субсидии начали активно переходить на оплату коммунальных услуг через интернет или с помощью банковских терминалов. Таким образом, уверяют, можно избежать многочисленных очередей и вовремя оплатить суммы в квитанциях.

Агентство Телевидения Новости