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Харьковчане смогут платить за свет онлайн

Харьковчане смогут платить за свет онлайн

"Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт" запустили новый сервис "Личный кабинет".

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в "Личном кабинете" облэнерго харьковчане могут посмотреть историю расчетов и оплатить электроэнергию потребленную до начала этого года, а также передать показания счетчика, присоединиться к электрическим сетям, заказать и получить счета на другие платные услуги.

При этом из-за государственной реформы энергорынка расчеты за электроэнергию, потребленную с начала 2019 года, должны вестись в личном кабинете "Харьковэнергосбыт". Там можно увидеть историю показателей и оплатить электроэнергию, которую абоненты потребили с начала этого года.

Кроме того, сервис позволяет оперативно контролировать любые расчеты - задолженность, переплату, показатели счетчика, льготы и субсидии. А также быстро формировать квитанции для оплаты за электроэнергию и проводить платежи онлайн.

Агентство Телевидения Новости

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