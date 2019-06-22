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В Харькове выявили нетрезвого водителя, который в 9 раз превысил алкогольную норму

В Харькове выявили нетрезвого водителя, который в 9 раз превысил алкогольную норму

838 вызовов и 16 водителей с признаками опьянения зафиксировали харьковские патрульные за минувшие сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Так, за минувшие сутки патрульные полицейские получили 25 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, из которых 2 были с пострадавшими.

Также во время ночного патрулирования полицейские обнаружили 12 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

Например, у одного руководителя результат освидетельствования на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер" составил 1,75 промилле, что превышает допустимую норму почти в 9 раз.

Правоохранители призывают граждан соблюдать правила дорожного движения и заботиться о собственной безопасности.

 

Агентство Телевидения Новости

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