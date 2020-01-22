«Харьковводоканал» снова планирует повысить тарифы. Когда и на сколько?

С нового года - новые тарифы. Харьковводоканал планирует повысить стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения.

На изменение тарифов в первую очередь повлияло несколько факторов, сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Во-первых, выросла зарплата, увеличились объемы реализации воды, затраты на электроэнергию, горюче-смазочные материалы. Также, согласно проекту постановления, изменились расходы на реагенты и расходы, связанные с обслуживанием кредитных проектов Международного банка реконструкции и развития.

Исходя из этого, в 2020 году стоимость водоснабжения может вырасти более чем на 20 процентов, а водоотведение - на целых 46%

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

НКРЕКП при перегляді і затверджені цього тарифу може дещо зменшити, але зазвичай воно, ця комісія, вона затверджує його таким, яким подає підприємство, і чи наскільки зросли зарплати і вартість електроенергії – звісно, не на стільки. Але вибачте, я думаю, ми всі розуміємо, що це безпосередньо воля керівництва міста - підвищувати ці тарифи. Не треба тут робити вигляд, що ми цього не знаємо. Це просто позиція, що з харків'ян хочуть витиснути ще більше грошей.

В то же время глобальная границей база данных, кторая оценивает рейтинги городов по индексу стоимости жизни, признала Харьков третьим городом среди самых дорогих городов Украины.

Стоимость жизни рассчитывалась на основе покупательной способности населения, цен в магазинах и кафе, расходов на оплату "коммуналки" и транспорта. Харьков уступил только Киеву и Одессе. А антикоррупционеры говорят, что если бы коммунальные предприятия работали более эффективно - не было бы некоторых переплат за коммуналку.

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Мова не йде про, власне, не тільки про розмір, а про те, що просто неефективність комунальних підприємств породжує зайві збитки, втрати водоканала, наприклад, при доставці холодної води - це більше 30% на сьогодні, тобто і платимо за це ми з вами, як користувачі послуг, тобто ми - кожен з нас - третину за воду платить за те, що, за неефективне керування комунальним господарством нашого міста. Ну, от якщо ми кажемо на воду.

Сергей рассказывает, что в целом на воду приходится тратить больше пятисот гривен ежемесячно, и прежде чем повышать тариф, говорит мужчина, надо, чтобы вода была такого качества, чтобы ее не было страшно пить без негативных последствий для здоровья.

Сергей, харьковчанин

Повышение должно быть обоснованным и прежде всего предоставлять качество продукции. То есть мало поднять цены - надо менять там трубы, чтобы качество воды было на уровне.

Надежда, харьковчанка

Пока на воду ещё не повышали, сказали - понизят на газ, сказали - понизят на отопление, уже даже меньше принесли, так что - кто его знает - вообще-то, конечно, веры мало в обещания.

Любовь

Ужасно, зарплату ж так не повышают. Платим, там, с человека 90 с чем-то за воду холодную и 66, наверное, за канализацию.

Открытое обсуждение новых возможных тарифов в 2020 году должно состояться уже в ближайшую пятницу в помещении коммунального предприятия «Харьковводоканал».





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