Украинцев ожидает ужесточение карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал усиление карантинных мер в Украине, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По словам Степанова, решение об усилении карантина было принято сегодня на заседании правительства с доработкой до 2 апреля. Новые ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации.

"Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим внедрить наиболее эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мер: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами", - заявил он.

Агентство Телевидения Новости