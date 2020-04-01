Государство
Перейти к списку новостей
01.04.2020 15:12
Просмотров: 788

Украинцев ожидает ужесточение карантина

Украинцев ожидает ужесточение карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал усиление карантинных мер в Украине, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По словам Степанова, решение об усилении карантина было принято сегодня на заседании правительства с доработкой до 2 апреля. Новые ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации.

"Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим внедрить наиболее эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мер: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами", - заявил он.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: карантин

Читайте ещё:

Полиция продолжает фиксировать нарушение правил карантина на Харьковщине
01.04.2020 20:07    290
Карантин в Украине: список новых ограничений
01.04.2020 16:58    875
Забороняється припиняти електропостачання громадянам на час карантину, - Держенергонагляд
01.04.2020 12:41    129
У РФ заборонять людям одружуватися і розлучатися до кінця карантину
01.04.2020 10:10    126
Кожен десятий вже втратив роботу в Україні через коронавірус, - опитування
01.04.2020 09:25    155
Школа на карантині: З 6 квітня уроки для школярів транслюватимуть українські телеканали
01.04.2020 09:10    133
В Украине ослабят карантин: названа возможная дата
01.04.2020 08:30    1724
У Києві оштрафували ексгібіціоніста, який був без маски
01.04.2020 08:21    220
Когда в Украине наступит пик коронавируса: в Минздраве обнадежили прогнозом
01.04.2020 08:10    2026
Как жить в условиях пандемии: в области заработает "горячая линия"
01.04.2020 07:46    181
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 