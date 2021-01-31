Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.

Об этом сама Тихановска написала в Твиттере.

"Невероятный момент! Благодарна президенту Науседа за номинацию меня и всех людей Беларуси на Нобелевскую премию мира", - написала она.

Тихановска также отметила, что "это замечательное проявление солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года".

Как пишет Немецкая волна, на Нобелевскую премию, кроме Тихановской, выдвинуты еще два лидера белорусской оппозиции - Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Ранее белорусским оппозиционерам присудили премию Европейского парламента "За свободу мысли", которая так называется в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова. Вручение этой награды состоялось в Брюсселе 16 декабря 2020.

Отметим, номинации Нобелевскую премию мира имеют право среди прочих выдвигать действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета, а также советники, назначенные Нобелевским институтом; члены национальных парламентов и правительств различных стран, члены Международного арбитражного суда в Гааге, профессоры университетов в области политических наук, юриспруденции, истории и философии, а также лауреаты Нобелевских премий мира.

Напомним, на соискание Нобелевской премии мира-2021 также номинировали Движение Black Lives Matter - за распространение призыва к системным изменениям во всем мире.

Агентство Телевидения Новости