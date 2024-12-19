Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:18
Просмотров: 70

Оперативна інформація станом на 16.00 19.12.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 19.12.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 103 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Протягом доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Прогрес, Степанівка, Осоївка, Олександрівка, Новодмитрівка, Порозок, Попівка Чернігівської та Сумської областей. Авіаудару НАРами зазнала Олександрівка.

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів в районах населених пунктів Цупівка, Малі Проходи, Веселе, Уди.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня, за підтримки авіації, чотири рази намагався просунутися до наших позицій в районі Лозової та Колісниківки, три атаки успішно відбито, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Ворог активно використовував авіацію на напрямку, авіаударів зазнали Твердохлібове, Надія, Сергіївка, Греківка та Серебрянське лісництво.

На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського, всього було відбито сім атак, ще один бій досі триває. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Сіверськ, Різниківка та Федорівка.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував в районі Часвого Яру.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів намагалися йти вперед в районах Торецька та Щербинівки. Три атаки успішно відбито нашими захисниками, триває п’ять боєзіткнень.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Десять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Поблизу населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне та Нововасилівка, українські підрозділи відбили дев’ять атак, ще один бій триває. Авіаудару КАБом противник завдав по Водянському.

На Курахівському напрямку, поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного, відбито три штурми, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Времівському напрямку агресор десять разів атакував в районах Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки. На даний час відбито три атаки, ще сім боїв тривають. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Новодарівці, Темирівці та Зеленому Полю.

На Курщині українські захисники ще відбивають 18 атак загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 47 боєзіткнень.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони!

Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Наслідки аварії російських танкерів поблизу Керчі будуть помітні ще не один рік
Сегодня 11:47    108
19 грудня 1920 року народився Микола Руденко - засновник Української Гельсінської Групи
Сегодня 11:33    130
Завершено слідство у справі щодо заволодіння зерном на суму майже 23 млн грн
Сегодня 10:56    118
На Донеччині ДБР викрило посадовців обласної екоінспекції, які привласнили понад 1,6 млн грн з зарплатного фонду
Сегодня 10:43    130
росія втрачає газовий важіль міжнародного впливу
Сегодня 10:17    160
Рада ухвалила нову програму розвитку мінерально-сировинної бази: що змінилося
Сегодня 10:04    124
Україна розробила лазерну зброю: які цілі вона може знищити
Сегодня 09:52    158
СБУ перехопила розмови рашистів, які свідчать про великі втрати військових КНДР на Курщині
Сегодня 09:40    145
Верхівка рф планувала розділити українців на три частини, — Олександр Скіпальський
Сегодня 09:28    165
Зловживання на понад 63 мільйони під час закупівель продуктів як гуманітарної допомоги: завершено слідство у справі
Сегодня 09:16    129
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 