Оперативна інформація станом на 16.00 19.12.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 103 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Протягом доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Прогрес, Степанівка, Осоївка, Олександрівка, Новодмитрівка, Порозок, Попівка Чернігівської та Сумської областей. Авіаудару НАРами зазнала Олександрівка.

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів в районах населених пунктів Цупівка, Малі Проходи, Веселе, Уди.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня, за підтримки авіації, чотири рази намагався просунутися до наших позицій в районі Лозової та Колісниківки, три атаки успішно відбито, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Ворог активно використовував авіацію на напрямку, авіаударів зазнали Твердохлібове, Надія, Сергіївка, Греківка та Серебрянське лісництво.

На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського, всього було відбито сім атак, ще один бій досі триває. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Сіверськ, Різниківка та Федорівка.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував в районі Часвого Яру.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів намагалися йти вперед в районах Торецька та Щербинівки. Три атаки успішно відбито нашими захисниками, триває п’ять боєзіткнень.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Десять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Поблизу населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне та Нововасилівка, українські підрозділи відбили дев’ять атак, ще один бій триває. Авіаудару КАБом противник завдав по Водянському.

На Курахівському напрямку, поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного, відбито три штурми, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Времівському напрямку агресор десять разів атакував в районах Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки. На даний час відбито три атаки, ще сім боїв тривають. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Новодарівці, Темирівці та Зеленому Полю.

На Курщині українські захисники ще відбивають 18 атак загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 47 боєзіткнень.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони!

Переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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