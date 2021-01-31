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Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.

Об этом сама Тихановска написала в Твиттере.

"Невероятный момент! Благодарна президенту Науседа за номинацию меня и всех людей Беларуси на Нобелевскую премию мира", - написала она.

Тихановска также отметила, что "это замечательное проявление солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года".

Как пишет Немецкая волна, на Нобелевскую премию, кроме Тихановской, выдвинуты еще два лидера белорусской оппозиции - Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Ранее белорусским оппозиционерам присудили премию Европейского парламента "За свободу мысли", которая так называется в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова. Вручение этой награды состоялось в Брюсселе 16 декабря 2020.

Отметим, номинации Нобелевскую премию мира имеют право среди прочих выдвигать действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета, а также советники, назначенные Нобелевским институтом; члены национальных парламентов и правительств различных стран, члены Международного арбитражного суда в Гааге, профессоры университетов в области политических наук, юриспруденции, истории и философии, а также лауреаты Нобелевских премий мира.

Напомним, на соискание Нобелевской премии мира-2021 также номинировали Движение Black Lives Matter - за распространение призыва к системным изменениям во всем мире.

 

Агентство Телевидения Новости

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