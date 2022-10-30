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На Харківщині окупанти обстріляли 7 населених пунктів, – Генштаб

На Харківщині окупанти обстріляли 7 населених пунктів, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 30 жовтня. 249 доба війни.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 1 авіаційний удар, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них – Куп’янськ Харківської області та Березнегувате і Очаків на Миколаївщині.

На Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти з артилерії різних типів обстрілювали населені пункти Кислівка і Ольгівка Харківської області, Греківка і Невське Луганської області та Зарічне на Донеччині.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 5 ударів: 1 – по району зосередження озброєння та військової техніки, 2 – по взводних опорних пунктах, а також 2 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один пункт управління російських окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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