800 доларів вистачило поліцейській із Дворічної, щоб перейти на бік оккупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишній поліцейській Куп’янського районного управління поліції ГУНП в області за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні у смт Дворічна експравоохорониця вирішила продовжити будувати свою кар‘єру, але вже при окупантах. Так, у червні жінка обійняла посаду «и.о. ст. участкового инспектора» у незаконному правоохоронному органі «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области».

Експоліціянтка особисто здійснювала приймання та відпрацювання заяв і повідомлень про події. Щомісячно жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тисяч російських рублів ( приблизно 800 долларів)

Наприкінці липня колаборантці навіть видали посвідчення, підписане так званим «главой военно-гражданской администрации», тривалістю на один рік. Але на такий період поплічниці окупантів воно не знадобилось. 4 листопада правоохоронці затримали її в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України. Наразі прокурорами обласної прокуратури ініційовано перед судом питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

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