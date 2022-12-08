Окупанти завдали авіаційного удару неподалік Кам’янки на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 8 грудня. 288 доба війни.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків.

На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Варварівка, Дворічна і Кам’янка Харківської області. Авіаційного удару окупанти завдали неподалік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли по районах населених пунктів Берестове, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Піщане Луганської області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 5 пунктів управління, 8 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости