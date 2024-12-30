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Новый глава разведки Сирии пообещал распустить спецслужбы

Новый глава разведки Сирии пообещал распустить спецслужбы

Органы безопасности и спецслужбы Сирии будут распущены и преобразованы так, чтобы соответствовать "чаяниям сирийского народа", цитирует агентство SANA слова нового главы Службы общей разведки страны Анаса Хасана Хаттаба. При режиме Башара Асада "силовые структуры были разнообразны и многочисленны, но все они использовались для репрессий и подавления свободы граждан", а сирийский народ "сильно страдал от преследований", добавил Хаттаб.

По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, за время гражданской войны в тюрьмах страны погибло более 100 тысяч человек. Аналогичную оценку в беседе с Reuters дал бывший посол США по особым поручениям Стивен Рапп, занимавшийся расследованием военных преступлений. "Мы действительно не видели ничего подобного со времен нацистов", - подчеркнул он.

По словам Раппа, правозащитные группы и правительства других государств обвиняют режим Асада в массовых казнях внутри тюремной системы и применение химоружия против мирных жителей. Сам Асад, бежавший от повстанцев в москву, все обвинения отрицает. По данным Международной комиссии в Гааге по пропавшим без вести, в Сирии может существовать до 66 мест массовых захоронений.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/47570

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Темы: сирія

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