Ракетний удар по передмістю Харкова 9 червня: в прокуратурі показали наслідки

9 червня приблизно о 10:45 окупанти завдали ракетного удару по передмістю Харкова. За попередніми даними, ворог випустив крилату ракету типу «Калібр».

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Вночі 9 червня російські військові масовано атакували Богодухівський район БПЛА Shahed. Стались масштабні пожежі, зазнали пошкоджень об’єкти інфраструктури. Отримав поранення 33-річний співробітник одного з підприємств.

8 червня під обстрілами окупантів перебувало місто Вовчанськ. Зазнали поранень двоє мирних мешканців: 69-річна жінка та 63-річний чоловік. Зафіксовно пошкодження житлових будинків та господарчих будівель.

За процесуального керівництва Харківської, Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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