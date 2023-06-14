Підприємиця з Дніпра намагалася заволодіти зерном агрофірми на Харківщині: суд виніс вирок

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Красноградської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 32-річну жительку міста Дніпро у підробленні та використанні підроблених офіційних документів, замаху на шахрайство, вчиненому в особливо великих розмірах, та заволодінні майном організації шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Їй призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності строком на 2 роки та з конфіскацією 1/2 частини належного їй майна.

Прокурори довели, що жінка, вступивши у змову з іншими особами, вирішила заволодіти майном одного з агропідприємств на території Красноградського району, а саме врожаєм пшениці та інших сільськогосподарських культур. У липні 2022 року зловмисниця поставила свої підписи в графи «позикодавець» у договорах позики, нібито укладених між нею та вказаним підприємством. Цією фейковою угодою жінка передала у власність агропідприємству 48 млн грн.

Фактично грошові кошти в позику не передавались, вказані договори не укладались та нотаріально не посвідчувались. Використовуючи підроблені документи, жінка намагалась здійснити рейдерське захоплення майна підприємства, а саме врожаю сільськогосподарських культур на загальну суму майже 200 млн грн.

Однак правоохоронці встигли попередити агрорейдерство.

Під час судового розгляду жінка визнала вину лише в підробці документів. Вона пояснила, що підроблені документи не використовувала та не мала наміру заволодіти грошовими коштами та врожаєм агропідприємства.

Досудове розслідування проводив СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Обвинувальний вирок виніс Красноградський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости