Китай, являющийся вторым по величине покупателем российских вооружений в мире, потерял интерес к современным военным разработка россии, рассказал Financial Times близкий к Минобороны рф источник.

По его словам, к такой ситуации привели собственные технологические достижения Китая. Теперь Пекин в основном заинтересован в некоторых российских авиационных технологиях, которые используются в последнем поколении истребителей. Также Китай продолжает импорт двигателей советских моделей, поскольку его собственное производство подобной техники пока не может удовлетворить потребности.

«Но это последние контракты, и через несколько лет интерес Китая упадет и здесь», — подчеркнул собеседник FT. Он добавил, что ситуация поменялась на 180 градусов — теперь российские военные больше заинтересованы в передовых китайских системах вооружений и военных технологиях.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2023 году доля Китай в российском экспорте вооружений составляла 21%. Страна была вторым после Индии рынком для российского оружия. При этом Индия, на которую пришлось 34% экспорта, также сворачивает сотрудничество с россией и больше не намерена заключать контракты на новые поставки российской военной техники.

В целом на фоне войны в Украине экспорт вооружений из россии сократился на 53%. В результате по итогам 2023 года страна впервые за время наблюдений опустилась на третье место в мире по этому показателю, уступив Франции, отмечали в SPIRI. По итогам последних пяти лет доля российских вооружений на мировом рынке сжалась до 11%, а число покупателей сократилось с 31 до 12 стран.

В новой реальности, когда российское оружие теряет технологическое преимущество, роль россии для Китая меняется. В случае войны за Тайвань Пекин рассчитывает, что россия станет преимущественно поставщиком энергоносителей и продуктов питания, поскольку США могут устроить Китаю морскую блокаду, говорит представитель Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.

По ее словам, россия вряд ли будет воевать вместе с Китаем за Тайвань, но займет позицию, аналогичную позиции Пекина в отношении Украины и предложит политическую поддержку, а также экономические и военные ресурсы.

При этом, как отмечает FT, россия может предоставить Китаю технологии для системы раннего предупреждения о баллистических ракетах. Это станет наиболее критичным фактором и может дать преимущество Китаю в потенциальном конфликте с США. В частности, совместная российско-китайская система могла бы заранее предупредить Пекин о запущенных американских ракетах, отметил профессор Института международных исследований Фримена Спогли при Стэнфордском университете Ориана Скайлар Мастро. Президент рф Владимир путин в 2019 году говорил, что Пекин и москва работают над такой системой.

Джерело: nigroll.com

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