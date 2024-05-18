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Ось чому Windows XP не варто використовувати у 2024-му році

Ось чому Windows XP не варто використовувати у 2024-му році

Техноблогер Ерік Паркер опублікував цікавий відеоролик: він показує, як Windows XP відстала від часу в контексті захисту від шкідливих програм. Як виявилося, досить просто підключити комп’ютер до інтернету — і вже за кілька хвилин стан системи стане дуже сумним.

Як виявилося, навіть без участі власника ПК операційна система за лічені хвилини «обростає» шкідливими файлами, що маскуються під системні (наприклад, під svchost.exe). Ще через кілька годин на комп’ютері з’явився новий обліковий запис, а в диспетчері завдань ознаки віддаленого запуску FTP-сервера.

Після цього автор відео встановив стару версію програми Process Explorer та знайшов у системі процес під назвою Microsoft compilation. Що він робить, ентузіаст так і не зрозумів, проте його явно не повинно бути у «чистій» системі.

За підсумками експерименту, швидке сканування за допомогою утиліти Malwarebytes виявило вісім шкідливих файлів, які з’явилися просто від підключення ПК до інтернету. Вони класифікувалися як трояни, рекламне та шкідливе ПЗ. Ролик можна розцінювати як аргумент на користь сучасних версій Windows, які регулярно отримують патчі безпеки.

Джерело: itechua.com

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