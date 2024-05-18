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Искусственный интеллект бьет по мировому рынку труда "как цунами", - МВФ
Мир столкнулся с последствиями, которые просчитывались и были неизбежны. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что искусственный интеллект бьет по мировому рынку труда "как цунами". Об этом сообщает Reuters.
По ее словам, в ближайшие два года искусственный интеллект, вероятно, повлияет на 60% рабочих мест в развитых странах и 40% рабочих мест во всем мире.
Джерело: https://t.me/vekha/87451